Украинцам рассказали, как магазины могут прибегать к уловкам с акционными товарами и как не попасть на такой крючок.

Магазины часто прибегают к уловкам с акционными товарами, чтобы заманить покупателей. Мы все любим выгодные скидки и акции, обещающие значительную экономию. Однако задумывались ли вы, что некоторые супермаркеты могут использовать эти акции как способ манипулировать потребителями и нарушать ваши права?

Эксперты по организации "Защита прав потребителей" отмечают, что многие торговые сети злоупотребляют надписями "акционный товар возврату и обмену не подлежит", что противоречит законодательству. По закону потребитель имеет право вернуть или обменять непродовольственный товар надлежащего качества, даже если он был приобретен по акции.

Согласно действующему законодательству каждый покупатель имеет право обменять товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки, если он не подходит по следующим характеристикам:

форма;

габариты;

фасон;

цвет;

размер;

другие параметры, делающие товар непригодным к использованию по назначению.

Это правило применяется даже к акционным товарам, и любые надписи, ограничивающие это право, незаконны. Более того, некоторые магазины могут по своему желанию продлить этот срок. Чтобы обменять товар надлежащего качества, он должен сохранить товарный вид, не быть в использовании и обладать всеми необходимыми свойствами. Также нужно сохранить:

морские котики;

ярлыки;

чек или другой расчетный документ, выданный при покупке.

Однако следует учитывать исключения. Постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172 установлен перечень товаров, не подлежащих обмену:

парфюмерно-косметические изделия;

перьяно-пуховые изделия;

детские мягкие игрушки;

зубные щетки;

аппараты для бритья и т.д.

Чтобы избежать манипуляций со стороны супермаркетов, всегда внимательно читайте правила обмена и возврата товаров, храните чеки и другие документы, подтверждающие покупку. Если ваши права были нарушены, не затрудняйтесь обращаться в органы защиты прав потребителей для консультаций и поддержки.

Источник: znaj

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