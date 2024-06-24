Глава МВС заявив про можливість демобілізації військових, які вже два роки служать на фронті в Україні. Ігор Клименко пояснив, що в даний час не можна провести демобілізацію і розкрив причини цього рішення.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко надав інтерв'ю журналістам "Радіо Свобода", у якому обговорив питання мобілізації, підготовки військових, призову ув'язнених, а також заробітну плату поліцейських і бійців Нацгвардії. Також його запитали про ситуацію щодо демобілізації.
Клименко зауважив, що в даний момент проведення демобілізації є неможливим. Як він зазначає, після спілкування з захисниками на передовій вони прийшли до висновку, що звільнення військових, які служать два роки, може спричинити проблеми на фронті.
"Якщо ми демобілізуємо людей, які, наприклад, відслужили два роки, то у нас просяде фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз повинні або оновити боєздатність підрозділів, і у нас має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів... У нас немає права обвалити фронт", - стверджує Клименко.
Міністр зазначив, що розуміє прагнення військових до демобілізації, але теперішні обставини не дозволяють здійснити цей крок. Зазначено, що армія потребує досвідчених військових, і питання про демобілізацію буде розглядатися лише після завершення навчання тих, хто зараз готується до служби. Це можливо через кілька місяців.
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