Клименко зауважив, що в даний момент проведення демобілізації є неможливим. Як він зазначає, після спілкування з захисниками на передовій вони прийшли до висновку, що звільнення військових, які служать два роки, може спричинити проблеми на фронті.

"Якщо ми демобілізуємо людей, які, наприклад, відслужили два роки, то у нас просяде фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз повинні або оновити боєздатність підрозділів, і у нас має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів... У нас немає права обвалити фронт", - стверджує Клименко.

Міністр зазначив, що розуміє прагнення військових до демобілізації, але теперішні обставини не дозволяють здійснити цей крок. Зазначено, що армія потребує досвідчених військових, і питання про демобілізацію буде розглядатися лише після завершення навчання тих, хто зараз готується до служби. Це можливо через кілька місяців.

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