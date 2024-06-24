Клименко отметил, что в данный момент проведение демобилизации невозможно. Как он отмечает, после общения с защитниками на передовой они пришли к выводу, что увольнение военных, которые служат два года, может повлечь за собой проблемы на фронте.

"Если мы демобилизуем людей, которые, например, отслужили два года, то у нас просядет фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас должны или обновить боеспособность подразделений, и у нас должна быть как минимум равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов". . У нас нет права обрушить фронт", - утверждает Клименко.

Министр отметил, что понимает стремление военных к демобилизации, но нынешние обстоятельства не позволяют осуществить этот шаг. Отмечено, что армия нуждается в опытных военных, и вопрос о демобилизации будет рассматриваться только после завершения обучения тех, кто сейчас готовится к службе. Это возможно спустя несколько месяцев.

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