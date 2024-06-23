Тим, хто був раніше виключений з обліку за станом здоров'я, можуть вручати повістки на проходження ВЛК.

Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення рф. Чи треба оновлювати дані, відвідувати ТЦК та СП чоловікові, який був знятий з військового обліку з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку дії воєнного стану. Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

"Так, до ТЦК йти необхідно. На цьому неодноразово наголошували в Міністерстві оборони у своїх роз'ясненнях. Виключений з обліку також має прийти до ТЦК, щоб оновити свої дані про те, що він дійсно виключений з обліку, та отримати про це довідку", – пояснює Катерина Аніщенко.

Згідно зі словами фахівчині, навіть особам, які раніше були виключені з військового обліку через стан здоров'я, можуть вручати повістки на проходження ВЛК.

Проте, за словами юристки Катерини Аніщенко, це ситуація, яка, на її суб'єктивну думку, не є законною, оскільки нормативно-правовими актами не передбачено можливість перегляду такої особи на ВЛК після її виключення з обліку. На сьогодні в Україні відсутні будь-які офіційні документи, які б регулювали цей процес. Аніщенко радить особам, які опинилися в такій ситуації, висловлювати свої зауваження під час спілкування з представниками ТЦК.

Якщо ви виключені з обліку за станом здоров'я, а вас відправляють на ВЛК для перегляду цього рішення, адвокатка радить оскаржувати це в судовому порядку.

"Чоловік теоретично може отримати направлення на ВЛК, але може оскаржити таке направлення в судовому порядку. Також для цього може знадобитися допомога адвоката. Він може заздалегідь підготувати роз'яснення у письмовому вигляді про те, що станом на зараз немає нормативно-правового акту, за яким знятий з військового обліку має бути направлений на перегляд по ВЛК”, – каже вона.

Джерело: РБК-Україна.

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