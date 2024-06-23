Тем, кто ранее исключен из учета по состоянию здоровья, могут вручать повестки на прохождение ВЛК.

Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения России. Нужно ли обновлять данные, посещать ТЦК и СП мужчине, снятому с военного учета с исключением из военного учета по состоянию здоровья еще до начала действия военного положения. Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

"Да, в ТЦК идти необходимо. Это неоднократно отмечали в Министерстве обороны в своих разъяснениях. Исключенный из учета также должен прийти в ТЦК, чтобы обновить свои данные о том, что он действительно исключен из учета, и получить об этом справку" , – объясняет Екатерина Анищенко.

По словам специалиста, даже лицам, которые ранее были исключены из военного учета из-за состояния здоровья, могут вручать повестки на прохождение ВЛК.

Однако, по словам юристки Екатерины Анищенко, это ситуация, которая, по ее субъективному мнению, не законна, поскольку нормативно-правовыми актами не предусмотрена возможность пересмотра такого лица на ВЛК после его исключения из учета. На сегодняшний день в Украине отсутствуют какие-либо официальные документы, которые регулировали бы этот процесс. Анищенко советует оказавшимся в такой ситуации лицам высказывать свои замечания во время общения с представителями ТЦК.

Если вы исключены из учета по состоянию здоровья, а вас отправляют на ВЛК для пересмотра этого решения, адвокат советует обжаловать это в судебном порядке.

"Мужчина теоретически может получить направление на ВЛК, но может обжаловать такое направление в судебном порядке. Также для этого может потребоваться помощь адвоката. Он может заранее подготовить разъяснение в письменном виде о том, что по состоянию на данный момент нет нормативно-правового акта, которым снят с военного учета, должен быть направлен на пересмотр по ВЛК”, – говорит она.

Источник: РБК-Украина.

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