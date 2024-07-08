В Шацьку чоловік здійснив напад на офіцера в Шацьку, за що йому загрожує від 3 до 5 років.

Учора в селищі Шацьк військовозобов'язаний чоловік напав на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП, коли той виконував службові обов'язки. Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.

Зараз проти цього громадянина відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі за напад на службову особу під час виконання нею службових обов'язків.

"Звертаємось до всіх громадян: махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності і ви зможете знайти себе тут", - зазначили у СП, коли той виконував службові обов'язки. Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.

Також там додали, що всі, хто порушує закон, будуть жорстко покарані.

"Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок", - додають в установі.

Раніше Politeka писала про те, що у Львові працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка в бус. Всю цю ситуацію зазнімкували свідки.

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