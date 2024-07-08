В Шацке мужчина совершил нападение на офицера в Шацке, за что ему грозит от 3 до 5 лет.

Вчера в поселке Шацк военнообязанный мужчина напал на офицера группы оповещения Четвертого Ковельского отдела РТЦК и СП, когда тот исполнял служебные обязанности. Об этом сообщают в Волынском областном ТЦК и СП.

В настоящее время против этого гражданина возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы за нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей.

"Обращаемся ко всем гражданам: махать кулаками нужно на востоке и юге Украины. Именно там враг атакует наше государство и пытается уничтожить наш народ. Для того чтобы вам не вручили повестку, стоит выбрать подразделение самому и получить туда рекомендательное письмо. Вооруженным силам Украины нужны все специальности и вы сможете найти себя здесь" , - отметили в СП, когда тот исполнял служебные обязанности. Об этом сообщают в Волынском областном ТЦК и СП.

Также там добавили, что все нарушающие закон будут жестко наказаны.

"Пришло время брать ответственность и выполнить свою мужскую обязанность" , - добавляют в учреждении.

Ранее Politeka писала о том, что во Львове работники ТЦК силой запихали мужчину в бус. Всю эту ситуацию сняли свидетели.

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