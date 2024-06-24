Після скандалу у Львові на інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК та службі порятунку.

На вулиці Замковій у Львові співробітники територіального центру керування (ТЦК) затримали чоловіка призовного віку, якого силоміць помістили в мікроавтобус. Військовозобов’язаний активно протестував проти затримання, а свідки події зняли все на відео. Інцидент викликав реакцію у Львівському обласному ТЦК та у службі порятунку.

У відео, опублікованому в мережі 23 червня, видно, як співробітники ТЦК силоміць затискали військовозобов’язаного у мікроавтобусі. Чоловік опирався і намагався вирватися, що призвело до того, що його майже притиснули дверима автомобіля.

Наступного дня на інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК та службі порятунку. За їхніми словами, цей чоловік уникає мобілізації і не звертався до військкомату вже протягом багатьох років.

"Виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Помітили громадянина призовного віку. Зупинилися і запитали про військово-облікові документи. Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат дев’ять років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку", – йдеться в повідомленні ТЦК.

У ТЦК також підкреслили, що військовозобов'язаний провокував співробітників на конфлікт. Як кажуть в ТЦК, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа знімала інцидент на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов’язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили.

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