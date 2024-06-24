После скандала во Львове на инцидент отреагировали во Львовском областном ТЦК и спасательной службе.

На улице Замковой во Львове сотрудники территориального центра управления (ТЦК) задержали мужчину призывного возраста, которого силой поместили в микроавтобус. Военнообязанный активно протестовал против задержания, а свидетели происшествия сняли все на видео. Инцидент вызвал реакцию в Львовском областном ТЦК и в службе спасения.

В видео, опубликованном в сети 23 июня, видно, как сотрудники ТЦК силой зажимали военнообязанного в микроавтобусе. Мужчина противился и пытался вырваться, что привело к тому, что его почти прижали дверью автомобиля.

На следующий день на инцидент отреагировали во Львовском областном ТЦК и спасательной службе. По их словам, этот мужчина избегает мобилизации и не обращался в военкомат уже на протяжении многих лет.

"Исполняя служебные обязанности группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице Замкова в городе Львове. Заметили гражданина призывного возраста. Остановились и спросили о военно-учетных документах. После того, как он предоставил их, военнослужащие обнаружили, что последний раз гражданин появлялся в городе. военкомат девять лет назад мужчину пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку", – говорится в сообщении ТЦК.

В ТЦК также подчеркнули, что военнообязанный провоцировал сотрудников на конфликт. Как говорят в ТЦК, военнослужащие не избивали человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая снимала инцидент на видео, мужчина вел себя неадекватно. Наконец, военнообязанному гражданину выписали повестку, после чего отпустили.

Последние новости Украины:

Напомним, обновить данные в ТЦК придется и женщинам, подробности.

Как сообщала Politeka, новые правила вручения повесток заработали в Украине.

Также писала Politeka, 22-летний мужчина избежал мобилизации, чем все закончилось.