Міністерство освіти і науки України змінило правила вступу до аспірантури, внаслідок чого частина аспірантів втратила право на відстрочку від мобілізації.

Згідно з новими правилами, студентам, які навчаються за контрактом, більше не надаватиметься відстрочка від мобілізації. Відповідний наказ було оприлюднено на офіційному сайті Міністерства.

Цього року вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом припинено. Міністерство освіти пояснює це рішення значною кількістю чоловіків призовного віку серед вступників.

Також внесено зміни до правил поновлення навчання в аспірантурі. Основна мета цих змін — запобігти використанню аспірантури як засобу уникнення мобілізації та запобігти корупції.

У 2024 році набір до аспірантури буде здійснюватися лише за державним замовленням, а кількість бюджетних місць буде подвоєно. Вступ на контрактній основі цього року буде можливий тільки на заочну або вечірню форми навчання, але без права на відстрочку від мобілізації.

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