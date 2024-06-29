Министерство образования и науки Украины изменило правила поступления в аспирантуру, в результате чего часть аспирантов потеряла право на отсрочку от мобилизации.

Согласно новым правилам, студентам, которые учатся по контракту, больше не будет предоставляться отсрочка от мобилизации. Соответствующий приказ был обнародован на официальном сайте Министерства .

В этом году поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту прекращено. Министерство образования объясняет это решение значительным количеством мужчин призывного возраста среди поступающих.

Также внесены изменения в правила возобновления обучения в аспирантуре. Основная цель этих изменений — предотвратить использование аспирантуры как средства избегания мобилизации и предотвратить коррупцию.

В 2024 году набор в аспирантуру будет производиться только по государственному заказу, а количество бюджетных мест будет удвоено. Вступление на контрактной основе в этом году будет возможно только на заочную или вечернюю формы обучения, но без права на отсрочку от мобилизации.

Ранее Politeka также писала о мужчине, которого силой запихали в бус во Львове. Известно, что мужчина сопротивлялся, а свидетели заснимали всю эту ситуацию на видео. В ТЦК же объясняют все тем, что это был военнообязанный, который приходил в военкомат последний раз девять лет назад.

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