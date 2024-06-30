Деякі знаки Зодіаку переїдають, бо просто люблять їжу.

Ми переїдаємо, щоб придушити свої емоції або пом'якшити почуття відкидання або невпевненості, яке ми живимо.

Простіше кажучи, ми переїдаємо, бо їжа ніколи не каже нам «ні». І деякі з нас більш схильні до переїдання, ніж інші.

1. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Коли у вас є потреба у контролі на тому рівні, над яким ви працюєте, Скорпіон, ви також схильні до переїдання, оскільки їжа – це окрема версія самоконтролю.

Ви не любите людей, і вам не подобається, коли ви не домагаєтеся свого, і ви живете у світі, де і люди, і не добиватися свого, здається, правлять усім. Це відправляє вас у низхідну спіраль переїдання та надмірного пустощів. Ви їсте, отже ви є.

2. ВОДОЛІЙ (20 січня – 18 лютого)

Коли ви їсте, ви робите це як бунт. Хтось у вашому житті хоче бачити вас худим, і через це ви хочете, щоб він страждав через своє нервове прохання.

Ви їсте, щоб нашкодити іншим, тому що вам не потрібні їхні дурні думки. На жаль, ви зрештою нашкодите собі, намагаючись нашкодити іншим, але на якомусь рівні це того варте. Ви отримуєте чудовий смак їжі... і можливість показати комусь, що ви.

3. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Ви переїдаєте, тому що не можете вирішити, що ще робити. Їжа завжди поруч і ніколи не завдає вам труднощів, не те що неприємні люди, які ніколи не допомагають і не дають вам нічого, крім душевного болю.

Їжа - ваш вірний друг, і вам подобається проводити багато часу з цим старим добрим приятелем.

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