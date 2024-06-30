Некоторые знаки Зодиака переедают, потому что просто любят еду.

Мы переедаем, чтобы подавить свои эмоции или чтобы смягчить чувство отвержения или неуверенности, которое мы питаем.

Проще говоря, мы переедаем, потому что еда никогда не говорит нам «нет». И некоторые из нас более склонны к перееданию, чем другие.

1. СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

Когда у вас есть потребность в контроле на том уровне, над которым вы работаете, Скорпион, вы также склонны к перееданию, поскольку еда — это отдельная версия самоконтроля.

Вы не любите людей, и вам не нравится, когда вы не добиваетесь своего, и вы живете в мире, где и люди, и не добиваться своего, кажется, правят всем. Это отправляет вас в нисходящую спираль переедания и чрезмерного баловства. Вы едите, следовательно, вы есть.

2. ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)

Когда вы едите, вы делаете это как бунт. Кто-то в вашей жизни хочет видеть вас худым, и из-за этого вы хотите, чтобы он страдал из-за своей нервной просьбы.

Вы едите, чтобы навредить другим, потому что вам не нужны их глупые мнения. К сожалению, вы в конечном итоге навредите себе, пытаясь навредить другим, но на каком-то уровне это того стоит. Вы получаете прекрасный вкус еды... и возможность показать кому-то, что вы.

3. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Вы переедаете, потому что не можете решить, что еще делать. Еда всегда рядом и никогда не доставляет вам трудностей, не то что противные люди, которые никогда не помогают и не дают вам ничего, кроме душевной боли.

Еда — ваш верный друг, и вам нравится проводить много времени с этим старым добрым приятелем.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.