Люди, перевантажені роботою це ті, що мають найбільший попит, і це відкриває шлях до розуміння того, чому деякі знаки зодіаку перевантажені більше за інших.

Суперпрацьовитим працівником відповідно до астрології може бути також той, хто застряг на роботі, яку він ненавидить, висмоктуючи з нього дорогоцінну енергію, що підтримує життя.

Так що це дійсно залежить від того, що людина робить і як вона описує переробку.

1. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Працьовитий Овен завжди у всьому втручається і зазвичай зрештою розплачується за це фізично. Баран - той, хто змушує себе; Високий особистий рекорд завжди гаразд з Овном.

І хоча вони схильні перенапружуватися, вони дорого платять тілесними ушкодженнями та головними болями від стресу.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня) Перевтома

виглядає по-різному на різних людях, і перевтомлений Близнюк більш менш виглядає як спокійна людина, якій немає справи до світу.

Близнюки не хочуть ув'язнути в тягарі роботи, тому якщо справа дійде до критичної ситуації, вони відступлять і відновляться.

3. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Діва рухома, як незайманий сніг, і це божевільне прагнення переносить кожного, народженого під цим знаком, у нові сфери амбіцій та необхідності чинити правильно. Перфекціонізм – не жарт для Дів, а увага до деталей – це те, що змушує їх працювати понаднормово.

Додайте до цього перевтому та нестачу сну, і ви отримаєте ідеальний коктейль для потужного зриву, викликаного перевтомою та спалахами гніву.

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