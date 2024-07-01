Люди, перегруженные работой это те,что пользуются наибольшим спросом, и это открывает путь к пониманию того, почему некоторые знаки зодиака перегружены больше других.

Супертрудолюбивым работником согласно астрологии может быть также тот, кто застрял на работе, которую он ненавидит, высасывая из него драгоценную, поддерживающую жизнь энергию.

Так что, это действительно зависит от того, что человек делает и как он описывает переработку.

1. ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

Трудолюбивый Овен всегда во всем вмешивается и обычно в конечном итоге расплачивается за это физически. Баран — тот, кто заставляет себя; Высокий личный рекорд всегда в порядке с Овном.

И хотя они склонны перенапрягаться, они дорого платят телесными повреждениями и головными болями от стресса.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Переутомление выглядит по-разному на разных людях, и переутомленный Близнец более или менее выглядит как спокойный человек, которому нет дела до мира.

Близнецы не хотят увязнуть в бремени работы, поэтому, если дело дойдет до критической ситуации, они отступят и восстановятся.

3. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Дева движима, как девственный снег, и это безумное стремление переносит каждого, рожденного под этим знаком, в новые сферы амбиций и необходимости поступать правильно. Перфекционизм — не шутка для Дев, а внимание к деталям — это то, что заставляет их работать сверхурочно.

Добавьте к этому переутомление и недостаток сна, и вы получите идеальный коктейль для мощного срыва, вызванного переутомлением и вспышками гнева.

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