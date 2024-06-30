Після літнього підвищення тарифу, в уряді зазначають, що найближчим часом не планують переглядати вартість електроенергії.

В Україні з 1 липня вартість електроенергії залишиться незмінною. У липні українці платитимуть за електроенергію, спожиту в червні, за тарифом 4,32 грн за кВтгод. У травні цей тариф становив 2,64 грн за кВтгод.

В уряді зазначають, що найближчим часом не планують переглядати вартість електроенергії. Чинний тариф залишатиметься в силі до травня 2025 року.

якщо ви використовуєте 170 кВт*год. Замість 448,8 доведеться платити 734,4 грн.

якщо ви використовуєте 400 кВт*год. Замість 1056 року доведеться платити 1728 грн.

Пільговий тариф для опалення застосовується лише за умови, що можна розробити відповідний проект (котел, тепловий насос). Взимку, якщо ви опалюєте приміщення кондиціонерами, конвекторами, тепловентиляторами, термопанелями, обігрівачами або електричною теплою підлогою, доведеться платити за електроенергію за повним тарифом.

Якщо взимку ви використовуєте 2000 кВтгод на електричне опалення, тариф залишиться на рівні 5280 грн. Однак, якщо споживання збільшиться до 2001 кВтгод, замість 5280 грн доведеться сплатити 8644,3 грн.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про те, що Україні ще довго не вдасться повністю відмовитися від відключень електроенергії.

Джерело: OBOZ.UA.

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