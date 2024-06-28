Из-за значительного дефицита электроэнергии, вызванного массированными обстрелами энергетических объектов и жарким летом, украинские энергетики вынуждены внедрять графики почасовых отключений. Украина потеряла более 9 гигаватт мощностей, что эквивалентно пиковому потреблению такой страны как Нидерланды.

Об этом заявила спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Восемь массированных комбинированных ракетных и дроновых ударов повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии.

Она объяснила, что из-за существенного дефицита электроэнергии украинские энергетики вынуждены внедрять графики почасовых отключений. Это необходимая мера для сбалансирования разницы между производимой электроэнергией и ее потреблением, постоянно возрастающей летом из-за активного использования охлаждающих приборов. Ситуация трудная и пока остается таковой.

Правительство утвердило новый подход к определению лимитов потребления электроэнергии, применяемого диспетчерским центром "Укрэнерго". Весь объем дефицита пропорционально распределяется между всеми областями в соответствии с уровнем потребления. Предельный предел, который область не может превосходить, помогает поддерживать стабильность энергосистемы.

Атомная генерация всегда играла важную роль в энергобалансе Украины, обеспечивая до половины (а зимой и более половины) потребностей в электроэнергии. Этот источник остается критически важным как в мирное время, так и во время войны.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук ранее сообщала, что осенью ситуация с энергосистемой Украины может улучшиться, если не будет новых обстрелов и электростанции завершат техническое обслуживание вовремя.

Источник: OBOZ.UA.

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