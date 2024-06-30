После летнего повышения тарифа в правительстве отмечают, что в ближайшее время не планируют пересматривать стоимость электроэнергии.

В Украине с 1 июля стоимость электроэнергии остается неизменной. В июле украинцы будут платить за электроэнергию, потребленную в июне, по тарифу 4,32 грн за кВтч. В мае этот тариф составил 2,64 грн за кВтч.

В правительстве отмечают, что в ближайшее время не планируется пересматривать стоимость электроэнергии. Действующий тариф будет оставаться в силе до мая 2025 года.

если вы используете 170 кВт*ч. Вместо 448,8 придется платить 734,4 грн.

если вы используете 400 кВт*ч. Вместо 1056 придется платить 1728 грн.

Льготный тариф для отопления применяется только при условии, что можно разработать соответствующий проект (котел, тепловой насос). Зимой, если вы отапливаете помещение кондиционерами, конвекторами, тепловентиляторами, термопанелями, обогревателями или электрическим теплым полом, придется платить за электроэнергию по полному тарифу.

Если зимой вы используете 2000 кВтч на электрическое отопление, то тариф останется на уровне 5280 грн. Однако если потребление увеличится до 2001 кВтч, вместо 5280 грн придется оплатить 8644,3 грн.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о том, что Украине еще долго не удастся полностью отказаться от отключения электроэнергии.

Источник: OBOZ.UA.

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