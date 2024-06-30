Міноборони дали пояснення, що ТЦК може притягнути до відповідальності за неоновлення даних лише за певних умов.

Мобілізація в Україні продовжується. За словами заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко, особа може бути притягнута до відповідальності за неоновлення військово-облікових даних лише у одному випадку.

Зокрема покарання можливе, якщо особа взагалі не оновлювала свої дані у будь-якому з існуючих реєстрів в Україні. Перевірку цього здійснює працівник ТЦК, який може скласти постанову тільки у випадку, якщо інформація про військово-облікові дані відсутня в усіх реєстрах та після виклику до ТЦК.

За словами Катерини Черногоренко, штрафи накладаються лише на осіб, які ухиляються від військового обліку і не мають інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо існує інтеграція з реєстром місця проживання, і можна отримати дані про це місце, то особа не порушує закон, не пред'являючи або не оновлюючи інформацію про місце проживання.

Вона також підкреслила, що в Кодексі України про адміністративні правопорушення чітко визначено, що штраф застосовується тільки у випадках, коли у порушників немає взаємодії з іншими реєстрами, з яких існує багато.

За словами представниці Міноборони Катерини Черногоренко, стаття 7 закону про "Оберіг" містить широкий набір персональних даних особи, включаючи інформацію про освіту та місце роботи, для яких вже існує інтеграція з різними реєстрами.

Таким чином, працівник ТЦК повинен спершу перевіряти ці дані у відповідних реєстрах, і тільки у випадку їх відсутності може складати постанову. Черногоренко підкреслила, що такий механізм є дуже ефективним заходом запобігання.

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