Минобороны дали объяснение, что ТЦК может привлечь к ответственности за необновление данных только при определенных условиях.

Мобилизация в Украине продолжается. По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, лицо может быть привлечено к ответственности за необновление военно-учетных данных только в одном случае.

В частности, наказание возможно, если лицо вообще не обновляло свои данные в любом из существующих реестров в Украине. Проверку этого осуществляет работник ТЦК, который может составить постановление только в том случае, если информация о военно-учетных данных отсутствует во всех реестрах и после вызова в ТЦК.

По словам Екатерины Черногоренко, штрафы налагаются только на лиц, уклоняющихся от военного учета и не имеющих интеграции с другими реестрами. К примеру, если существует интеграция с реестром места жительства, и можно получить данные об этом месте, то лицо не нарушает закон, не предъявляя или не обновляя информацию о месте жительства.

Она также подчеркнула, что в Кодексе Украины об административных правонарушениях четко определено, что штраф применяется только в случаях, когда у нарушителей нет взаимодействия с другими реестрами, из которых существует много.

По словам представительницы Минобороны Екатерины Черногоренко, статья 7 закона об "Обереге" содержит широкий набор персональных данных лица, включая информацию об образовании и месте работы, для которых уже существует интеграция с разными реестрами.

Таким образом, работник ТЦК должен сначала проверять эти данные в соответствующих реестрах, и только в случае их отсутствия может составлять постановление. Черногоренко подчеркнула, что такой механизм является очень эффективной мерой предотвращения.

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