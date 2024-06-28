В Україні існують лише три групи молодих хлопців до 25 років, які можуть бути включені до мобілізації.

Людмила Денісова, правозахисниця і колишня українська омбудсменка, висловила думку про існуючу соціальну нерівність серед громадян України, які підлягають призову до 25 років. Вона також назвала три категорії, яких можуть мобілізувати.

За її словами, існують три групи хлопців до 25 років, які можуть бути включені до мобілізації:

Молоді люди, які є військовозобов'язаними і не досягли 25-річного віку, але отримали військову підготовку, є офіцерами запасу і в даний час не навчаються на магістратурі. Ті, хто раніше вже проходив строкову військову службу (не враховуючи останніх демобілізацій строковиків, яких не будуть мобілізовувати впродовж року). Особи, які були приписані до призовних дільниць за попереднім законодавством і мають статус непридатних до військової служби в мирний час або обмежено придатних у воєнний час. Вони також є військовозобов'язаними.

Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки.

За словами екс-омбудсменки, це створює соціальну нерівність. Тому що ті, хто не служив, не має військової спеціальності і не був визнаний обмежено придатними, не можуть бути мобілізовані до 25 років, у той час як інші можуть.

Джерело: Еспресо.

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