В Украине существуют всего три группы ребят до 25 лет, которые могут быть включены в мобилизацию.

Людмила Денисова, правозащитница и бывшая украинская омбудсменка, высказала мнение о существующем социальном неравенстве среди граждан Украины, подлежащих призыву до 25 лет. Она также назвала три категории, которые могут мобилизовать.

По ее словам, существуют три группы ребят до 25 лет, которые могут быть включены в мобилизацию:

Молодые люди, военнообязанные и не достигшие 25-летнего возраста, но получившие военную подготовку, являются офицерами запаса и в настоящее время не учатся на магистратуре. Те, кто раньше уже проходил срочную военную службу (не считая последних демобилизаций срочников, которых не будут мобилизовывать в течение года). Лица, приписанные к призывным участкам по предыдущему законодательству и имеющие статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно годных в военное время. Они также военнообязанны.

Таким лицам следует пройти ВЛК до 4 февраля 2025 г. Если они будут признаны годными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки.

По словам экс-омбудсменки, это создает социальное неравенство. Потому что те, кто не служил, не имеет военной специальности и не был признан ограниченно пригодными, не могут быть мобилизованы до 25 лет, в то время как другие могут.

Источник: Эспрессо.

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