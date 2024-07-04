Не підлягають призову військовозобов'язані з інвалідністю або визнані ВЛК тимчасово непридатними за станом здоров'я.

Адвокат Андрій Топчій розповів, що перелом кісток не є підставою для відстрочки від мобілізації. Адвокат також пояснив, чи можна отримати відстрочку через таку травму.

Відповідно до пункту 1 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи, які під час мобілізації визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби на строк 6-12 місяців згідно з висновком військово-лікарської комісії, не підлягають призову на військову службу.

Він зазначив, що згідно зі статтею 78 Розпису хвороб, затвердженим Наказом Міністерства оборони України №402 "Про військово-лікарську експертизу", до зазначеного пункту відносяться і переломи кісток.

Однак ухвала про "Непридатність до військової служби з переглядом через 6-12 місяців" приймається під час введення воєнного стану на підставі статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76 б, 77 б, 81 Розпису хвороб у випадках, коли необхідний строк відновлення придатності до військової служби від 6 до 12 календарних місяців.

"Тому підстави для надання відстрочки від мобілізації внаслідок перелому кісток відсутні", — підкреслив Андрій Топчій.

Нагадаємо, що українцям можуть вручити повістки на роботі, і тоді відповідальність — на керівнику. За недотримання правил підприємців будуть штрафувати.

На тлі посилення мобілізації в Україні підприємці зобов’язані повідомляти ТЦК про відмову працівника від повістки та його звільнення.

Джерело: b2bconsult.

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