Отримавши повістку, чоловік із переломом ключиці повинен був з'явитися до ТЦК через п'ять днів, але не зробив цього.

У Чернігівській області військовозобов’язаного чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Під час медичної комісії встановили перелом ключиці, але все одно визнали його здатним до військової служби. Однак він не з'явився в Терцентр комплектування і соціальної підтримки в назначений день, зазначений у військовому повідомленні.

Вирок 26 червня 2024 року виніс Деснянський районний суд міста Чернігова, він міститься в базі ЄРДР. Під час ухвалення рішення судді взяли до уваги певні пом’якшуючі обставини.

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2023 року цей громадянин відвідав ЦНАП у Чернігові з метою виписки з квартири, але його направили до ТЦК. Після перевірки він пройшов медичний огляд, де лікарі встановили діагноз "консолідований перелом правої ключиці", проте визнали його придатним до військової служби, навіть під час воєнного стану.

Отримавши повістку, він повинен був з'явитися до ТЦК через п'ять днів, але не зробив цього, що призвело до судових наслідків для нього.

Під час судового засідання обвинувачений заявив, що пізніше приніс медичні документи до ТЦК, що підтверджували його хворобливий стан, але їх не розглянули. Він також пояснив, що не оскаржував висновок ВЛК через незнання законодавства.

Суд урахував обставини, що пом'якшують його покарання: він раніше не мав судимостей, дійсно страждає на хворобливий стан (під час ВЛК його діагнозом були "консолідований перелом правої ключиці, поперековий остеохондроз у стадії ремісії, далекозорний астигматизм обох очей"). Зазначається, що перелом був операційно виправлений, і йому потрібне подальше лікування.

Чоловіка з Чернігівщини визнали винним у ухиленні від військової служби під час мобілізації згідно зі статтею 366 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком у два роки.

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