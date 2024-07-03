Получив повестку, мужчина с переломом ключицы должен был явиться в ТЦК пять дней спустя, но не сделал этого.

В Черниговской области военнообязанного мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Во время медицинской комиссии установили перелом ключицы, но все равно сочли его способным к военной службе. Однако он не явился в Терцентр комплектования и социальной поддержки в назначенный день, указанный в военном сообщении.

Приговор 26 июня 2024 г. вынес Деснянский районный суд города Чернигова, он содержится в базе ЕРДР. При принятии решения судьи учли определенные смягчающие обстоятельства.

Согласно материалам дела, в августе 2023 этот гражданин посетил ЦНАП в Чернигове с целью выписки из квартиры, но его направили в ТЦК. После проверки он прошел медицинское освидетельствование, где врачи установили диагноз "консолидированный перелом правой ключицы", однако признали его пригодным к военной службе, даже во время военного положения.

Получив повестку, он должен был явиться в ТЦК через пять дней, но не сделал этого, что привело к судебным последствиям для него.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что позже принес медицинские документы в ТЦК, подтверждающие его болезненное состояние, но их не рассмотрели. Он также пояснил, что не обжаловал заключение ВЛК по незнанию законодательства.

Суд учел обстоятельства, смягчающие его наказание: он раньше не имел судимостей, действительно страдает болезненным состоянием (во время ВЛК его диагнозом были "консолидированный перелом правой ключицы, поясничный остеохондроз в стадии ремиссии, дальнозоркий астигматизм обоих глаз"). Отмечается, что перелом был операционно исправлен, и ему необходимо дальнейшее лечение.

Мужчину с Черниговщины признали виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации согласно статье 366 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

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