Не подлежат призыву военнообязанные с инвалидностью или признанные ВЛК временно непригодными по состоянию здоровья.

Адвокат Андрей Топчий рассказал, что перелом костей не является основанием для отсрочки от мобилизации. Адвокат также объяснил, можно ли получить отсрочку из-за такой травмы.

Согласно пункту 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица, во время мобилизации признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе на срок 6-12 месяцев согласно заключению военно-врачебной комиссии, не подлежат призыва на военную службу.

Он отметил, что согласно статье 78 Росписи болезней, утвержденной Приказом Министерства обороны Украины №402 "О военно-врачебной экспертизе", к указанному пункту относятся и переломы костей.

Однако постановление о "Непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев" принимается во время введения военного положения на основании статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65 , 72, 76 б, 77 б, 81 Росписи болезней в случаях, когда необходим срок восстановления годности военной службы от 6 до 12 календарных месяцев.

"Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации в результате перелома костей отсутствуют", - подчеркнул Андрей Топчий.

Напомним, что украинцам могут вручить повестки на работе, и тогда ответственность на руководителе. За несоблюдение правил предпринимателей будут штрафовать.

На фоне усиления мобилизации в Украине предприниматели обязаны уведомлять ТЦК об отказе работника от повестки и его увольнении.

Источник: b2bconsult.

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