Адвокат Андрей Топчий рассказал, что перелом костей не является основанием для отсрочки от мобилизации. Адвокат также объяснил, можно ли получить отсрочку из-за такой травмы.
Согласно пункту 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица, во время мобилизации признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе на срок 6-12 месяцев согласно заключению военно-врачебной комиссии, не подлежат призыва на военную службу.
Он отметил, что согласно статье 78 Росписи болезней, утвержденной Приказом Министерства обороны Украины №402 "О военно-врачебной экспертизе", к указанному пункту относятся и переломы костей.
Однако постановление о "Непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев" принимается во время введения военного положения на основании статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65 , 72, 76 б, 77 б, 81 Росписи болезней в случаях, когда необходим срок восстановления годности военной службы от 6 до 12 календарных месяцев.
"Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации в результате перелома костей отсутствуют", - подчеркнул Андрей Топчий.
Напомним, что украинцам могут вручить повестки на работе, и тогда ответственность на руководителе. За несоблюдение правил предпринимателей будут штрафовать.
На фоне усиления мобилизации в Украине предприниматели обязаны уведомлять ТЦК об отказе работника от повестки и его увольнении.
Источник: b2bconsult.
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