Деякі знаки зодіаку витриваліші, ніж інші, вони не часто терплять приниження від людей, і, крім вміння постояти за себе, вони зазвичай є друзями, з якими можна посперечатися.

Якщо ви завжди задавалися питанням, які знаки зодіаку найскладніші, ви, ймовірно, легко назвете хоча б кілька з них.

Але щодо іншого, то це може виявитися сюрпризом і для вас, і для них.

На першому місці - ОВЕН (21 березня - 19 квітня).

Овен — круте дівчисько, яким усі хотіли б бути. Її жорстке ставлення природне, бо, ну вона завжди була такою.

Вона знає, що часом її особистість може здаватися досить сильною або жахливою, але вона стає настороже лише тоді, коли не впевнена, що про вас думати.

Як і справжній супергерой, Овен використовує свою силу лише на благо.

Ви ніколи не застанете її за крутою поведінкою, щоб здатися загрозливою для незнайомця. Натомість ви дійсно бачите цю її сторону тільки тоді, коли вона захищає себе чи своїх найкращих друзів, бо ніхто не пов'язується з Овном та його командою.

На другому - ТЕЛЕЦЬ (20 квіт. - 20 травня).

На перший погляд Телець не здається одним із найміцніших знаків зодіаку, але ніколи не судіть книгу з її обкладинки.

Жорсткий характер Тельця проявляється, коли вона відстоює інтереси коханої людини, тому що для неї немає нічого важливішого, ніж заявити про свою любов до когось.

Достатньо однієї згадки про те, що хтось зачепив ваші почуття, щоб Телець став жорстким (і розлютився). Хоча вона не надто легковажна, Телець швидше постоїть за інших, ніж за себе.

Чому? Тому що її пріоритети — дбати про людей навколо неї.

На третьому місці – КОЗЕРІГ (20 груд. – 19 січ).

Козеріг - дівчина ділова і серйозна, вона любить говорити "не зв'язуйтесь зі мною".

У той час як інші знаки можуть поводитися жорстко по відношенню до своїх друзів, вона робить все для себе.

Вона знає, що знайдуться люди, у яких виникнуть проблеми з тим типом особистості, який вона представляє — серйозним, розважливим і традиційним, але повірте їй, коли вона каже, що їй все одно, що ви думаєте.

Жорстка зовнішня оболонка Козерога – це, в основному, спосіб захистити себе від людей, які намагаються підірвати її впевненість у собі.

Іноді їй вдається їх ігнорувати, але коли решта не спрацьовує, вона пускає в хід важку артилерію.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у стосунках, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.