Некоторые знаки зодиака более выносливы, чем другие, они не часто терпят унижения от людей, и, помимо умения постоять за себя, они обычно являются друзьями, с которыми можно поспорить.

Если вы всегда задавались вопросом, какие знаки зодиака самые сложные, вы, вероятно, легко назовете хотя бы несколько из них.

Но что касается остального, то это может оказаться сюрпризом и для вас, и для них.

На первом месте - ОВЕН (21 марта - 19 апреля).

Овен — крутая девчонка, которой все хотели бы быть. Ее жесткое отношение естественно, потому что, ну, она всегда была такой.

Она знает, что порой ее личность может казаться довольно сильной или устрашающей, но она становится настороже только тогда, когда не уверена, что о вас думать.

Как и настоящий супергерой, Овен использует свою силу только во благо.

Вы никогда не застанете ее за крутым поведением, чтобы показаться угрожающей незнакомцу. Вместо этого вы действительно видите эту ее сторону только тогда, когда она защищает себя или своих лучших друзей, потому что никто не связывается с Овном и его командой.

На втором - ТЕЛЕЦ (20 апр. - 20 мая).

На первый взгляд Телец не кажется одним из самых крепких знаков зодиака, но никогда не судите книгу по ее обложке.

Жесткий характер Тельца проявляется, когда она отстаивает интересы любимого человека, потому что для нее нет ничего важнее, чем заявить о своей любви к кому-то.

Достаточно одного упоминания о том, что кто-то задел ваши чувства, чтобы Телец стал жестким (и разозлился). Хотя она не слишком легкомысленна, Телец скорее постоит за других, чем за себя.

Почему? Потому что ее приоритеты — заботиться о людях вокруг нее.

На третьем месте - КОЗЕРОГ (20 дек. - 19 янв).

Козерог — девушка деловая и серьезная, она любит говорить «не связывайтесь со мной».

В то время как другие знаки могут вести себя жестко по отношению к своим друзьям, она делает все для себя.

Она знает, что найдутся люди, у которых возникнут проблемы с тем типом личности, который она представляет — серьезным, расчетливым и традиционным, — но поверьте ей, когда она говорит, что ей все равно, что вы думаете.

Жесткая внешняя оболочка Козерога — это, в основном, способ защитить себя от людей, которые пытаются подорвать ее уверенность в себе.

Иногда ей удаётся их игнорировать, но когда всё остальное не срабатывает, она пускает в ход тяжелую артиллерию.

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