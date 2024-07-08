Українцям, які перебувають за кордоном розповіли, як діяти, якщо на їхню адресу в Україні надійшла повістка.

Якщо український громадянин, який зараз перебуває за кордоном, отримає повістку на свою адресу реєстрації, він повинен зв'язатися з територіальним центром комплектування (ТЦК) у письмовій формі. Якщо ця особа має право на відстрочку, вона повинна підтвердити це у своєму листу.

Цю інформацію надала юрист Неля Романенко на порталі b2bconsult. Після 16 липня ТЦК почнуть надсилати повістки військовозобов’язаним, включаючи тих, хто оновив свої військові дані та пройшов медичні комісії, але перебуває за кордоном і не може особисто отримати повістку. Юристи роз'яснили, що робити в такій ситуації, особливо якщо особа має право на відстрочку.

Що робити особам із правом на відстрочку "Зверніться до ТЦК у письмовій формі, повідомте їм про своє право на відстрочку і про ваше перебування за кордоном", — підкреслила Неля Романенко.

За словами юристки, бажано це робити у письмовій формі та мати підтвердження про отримання таких листів.

Раніше Politeka також писала про ситуацію у Львові, коли працівники ТЦК силоміць заштовхали в бус чоловіка. Свідками цього дійства стали перехожі, які і зняли його на відео. В ТЦК ж прокоментували ситуацію і зазначили, що чоловік сам провокував їх на конфлікт. Зрештою, цей чоловік отримав повістку.

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