Украинцам, которые находятся за границей, рассказали, как действовать, если в их адрес в Украине поступила повестка.

Если украинский гражданин, который сейчас находится за границей, получит повестку в адрес регистрации, он должен связаться с территориальным центром комплектования (ТЦК) в письменной форме. Если лицо имеет право на отсрочку, оно должно подтвердить это в своем письме.

Эту информацию предоставила юрист Неля Романенко на портале b2bconsult. После 16 июля ТЦК начнут посылать повестки военнообязанным, включая тех, кто обновил свои военные данные и прошел медицинские комиссии, но находится за границей и не может лично получить повестку. Юристы разъяснили, что делать в такой ситуации, особенно если лицо имеет право на отсрочку.

Что делать лицам с правом на отсрочку "Обратитесь в ТЦК в письменной форме, сообщите им о своем праве на отсрочку и вашем пребывании за границей", — подчеркнула Неля Романенко.

По словам юристки, желательно это делать в письменной форме и иметь подтверждение получения таких писем.

Ранее Politeka также писала о ситуации во Львове, когда работники ТЦК силой затолкали в бус мужчину. Свидетелями этого действа стали прохожие, снявшие его на видео. В ТЦК прокомментировали ситуацию и отметили, что мужчина сам провоцировал их на конфликт. В конце концов этот мужчина получил повестку.

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