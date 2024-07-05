Під час ремонту доріг, незаконно привласнили бюджетні кошти на суму понад 121 мільйон гривень.

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо посадових осіб підприємства-підрядника та провідних інженерів Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях. Працівники цих служб, під час ремонту доріг, незаконно привласнили бюджетні кошти на суму понад 121 мільйон гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно зі слідством, співробітники Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях під час проведення ремонтних робіт на дорогах заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 мільйон гривень.

У Житомирській області, зокрема, був проведений ремонт дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю). Службові особи підприємства, що виконувало ремонт, спільно з провідним інженером Служби автомобільних доріг у Житомирській області, включили недостовірні дані до актів виконаних робіт, при цьому було відомо, що ремонт виконано неналежним чином. Це дозволило обвинуваченим заволодіти понад 24 мільйонами гривень.

В результаті розслідування виявлено, що під час ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 у Житомирській області за аналогічною схемою обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на суму понад 54 мільйони гривень.

Також у Київській області під час ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 42 мільйони гривень.

У кримінальному провадженні прокурор заявив про позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму понад 121 млн гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.