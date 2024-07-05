Во время ремонта дорог незаконно присвоили бюджетные средства на сумму более 121 миллиона гривен.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика и ведущих инженеров Служб автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях. Работники этих служб во время ремонта дорог незаконно присвоили бюджетные средства на сумму более 121 миллиона гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно следствию, сотрудники Служб автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях во время проведения ремонтных работ на дорогах завладели бюджетными средствами на общую сумму более 121 миллиона гривен.

В Житомирской области, в частности, был произведен ремонт дороги общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (через Винницу). Должностные лица предприятия, выполнявшего ремонт, совместно с ведущим инженером Службы автомобильных дорог в Житомирской области, включили недостоверные данные в акты выполненных работ, при этом было известно, что ремонт выполнен ненадлежащим образом. Это позволило обвиняемым завладеть более чем 24 миллионами гривен.

В результате расследования выявлено, что при ремонте автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21 в Житомирской области по аналогичной схеме обвиняемые завладели бюджетными средствами на сумму более 54 миллионов гривен.

Также в Киевской области во время ремонта автомобильной дороги Р-19 Фастов-Мытница-Обухов-Ржищев обвиняемые завладели бюджетными средствами на общую сумму более 42 миллионов гривен.

В уголовном производстве прокурор заявил об исках в интересах государства о возмещении имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением на общую сумму более 121 млн гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.