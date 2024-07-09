У водоканалу є постійні витрати, що менше споживачів, то більше вписувалося частка кожного у постійних витратах.

В Україні за останні два місяці в десятках міст переглянули тарифи на водопостачання. Це пов'язано з підвищенням зарплат, зростанням вартості електроенергії, реагентів та ремонтних робіт, що змушує піднімати ціни на комунальні послуги.

Особливо критична ситуація в невеликих містах, де собівартість води значно вища через те, що її потрібно доставляти меншій кількості споживачів. Крім того, у невеликих населених пунктах тарифи на воду затверджує місцева влада. Через обмежені бюджети, які не можуть покривати низький тариф, його регулярно переглядають.

Що менші обсяги споживання, то вищі тарифи. У водоканалу є сталі витрати (заробітні плати, утримання мереж, ремонтні роботи тощо) та змінні. Чим менше споживачів, тим більша частка кожного у сталих витратах.

Через це у великих містах вартість води значно менша, ніж у маленьких населених пунктах. Крім того, у невеликих містах міська влада стежить за тим, щоб тариф був економічно обґрунтованим. Лише за червень-липень вартість води підвищили в десятках населених пунктів. Наприклад, у Славуті Хмельницької області тариф на воду (разом із водовідведенням) планують збільшити на 26,3%: з 61,8 до 78,05 грн за кубометр.

У Коцюбинському, поблизу Києва, кубометр води може подорожчати на 69,5% – з 35,86 до 60,8 грн. У Покровську Дніпропетровської області в липні тариф зросте з 36,8 до 130,68 грн за кубометр (на 255%). У Чернівцях з червня вартість води збільшили з 27,91 до 44,3 грн за кубометр, що становить зростання на 58,7%.

Тарифи підвищують і в багатоповерхівках з автономним водопостачанням. У передмісті Києва більшість ЖК споживають воду зі свердловин, а тарифи встановлюються на зборах мешканців. Воду качають за допомогою насосів у будинках.

Джерело: OBOZ.UA.

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