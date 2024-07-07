Знищення українських ТЕЦ стимулює децентралізацію системи, щоб впровадити нову реформу, але це може вплинути на зміну вартості опалення.

В Україні реформують системи опалення через активне знищення українських ТЕЦ під час ворожих атак. В уряді вважають, що це сприятиме стійкості енергетики, але водночас децентралізацію неможливо провести без підвищення тарифів на опалення.

У Кабміні розробляється Державна цільова економічна програма з енергетичної модернізації теплокомунальних підприємств. Планується, що квартири українців опалюватимуться міні-котельнями та невеликими електростанціями замість великих ТЕЦ.

Такий підхід до забезпечення населення тепловою енергією дасть змогу збільшити ефективність роботи енергетичної системи країни та зробить її більш незалежною і менш вразливою.

Державна цільова економічна програма з енергетичної модернізації теплокомунальних підприємств передбачає перехід від централізованого опалення до децентралізованого з використанням когенераційних установок і теплових насосів.

Це включає збільшення інвестицій в енергетичний сектор, зменшення тепловтрат у мережах, впровадження заходів з енергоефективності та стимулювання використання альтернативних джерел енергії для зниження залежності від викопного палива.

На жаль, у такому підході влади є й тіньовий бік, оскільки децентралізація теплосистеми неможлива без фінансових вкладень. Кошти планується отримати за рахунок підвищення тарифів на тепло. Виручені гроші будуть спрямовані на забезпечення теплопостачальних підприємств коштами на модернізацію мереж і оснащення їх новим обладнанням, а також на ремонт енергопотужностей.

Джерело: НаПенсии.

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