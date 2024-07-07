Уничтожение украинских ТЭЦ стимулирует децентрализацию системы, чтобы ввести новую реформу, но это может повлиять на изменение стоимости отопления.

В Украине реформируют системы отопления из-за активного уничтожения украинских ТЭЦ во время вражеских атак. В правительстве считают, что это будет способствовать устойчивости энергетики, но в то же время децентрализацию невозможно провести без повышения тарифов на отопление.

В Кабмине разрабатывается Государственная целевая экономическая программа по энергетической модернизации теплокоммунальных предприятий. Планируется, что квартиры украинцев будут отапливаться мини-котельными и небольшими электростанциями вместо больших ТЭЦ.

Такой подход к обеспечению населения тепловой энергией позволит увеличить эффективность работы энергетической системы страны и сделает ее более независимой и менее уязвимой.

Государственная целевая экономическая программа по энергетической модернизации теплокоммунальных предприятий предусматривает переход от централизованного отопления к децентрализованному с использованием когенерационных установок и тепловых насосов.

Это включает увеличение инвестиций в энергетический сектор, уменьшение теплопотерь в сетях, внедрение мер по энергоэффективности и стимулирование использования альтернативных источников энергии для снижения зависимости от ископаемого топлива.

К сожалению, в таком подходе власти и теневая сторона, поскольку децентрализация теплосистемы невозможна без финансовых вложений. Средства планируется получить за счет повышения тарифов на тепло. Вырученные деньги будут направлены на обеспечение теплоснабжающих предприятий денежными средствами на модернизацию сетей и оснащение их новым оборудованием, а также на ремонт энергомощностей.

Источник: НаПенсии.

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