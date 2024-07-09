У водоканала есть постоянные затраты, чем меньше потребителей, тем больше доля каждого в постоянных затратах.

В Украине за последние два месяца в десятках городов были пересмотрены тарифы на водоснабжение. Это связано с повышением зарплат, ростом стоимости электроэнергии, реагентов и ремонтных работ, что вынуждает поднимать цены на коммунальные услуги.

Особенно критическая ситуация в небольших городах, где себестоимость воды значительно выше, потому что ее нужно доставлять меньшему количеству потребителей. Кроме того, в небольших населенных пунктах тарифы на воду утверждают местные власти. Из-за ограниченных бюджетов, которые не могут покрывать низкий тариф, его регулярно пересматривают.

Чем меньше объемы потребления, тем выше тарифы. У водоканала есть постоянные затраты (заработные платы, содержание сетей, ремонтные работы и т.п.) и переменные. Чем меньше потребителей, тем больше доля каждого в постоянных затратах.

Поэтому в больших городах стоимость воды значительно меньше, чем в маленьких населенных пунктах. Кроме того, в небольших городах городские власти следят за тем, чтобы тариф был экономически обоснованным. Только за июнь-июль стоимость воды повысили в десятках населенных пунктов. К примеру, в Славуте Хмельницкой области тариф на воду (вместе с водоотводом) планируют увеличить на 26,3%: с 61,8 до 78,05 грн за кубометр.

В Коцюбинском, близ Киева, кубометр воды может подорожать на 69,5% – с 35,86 до 60,8 грн. В Покровске Днепропетровской области в июле тариф вырастет с 36,8 до 130,68 грн за кубометр (на 255%). В Черновцах с июня стоимость воды увеличила с 27,91 до 44,3 грн за кубометр, что составляет рост на 58,7%.

Тарифы увеличивают и в многоэтажках с автономным водоснабжением. В пригороде Киева большинство ЖК потребляют воду из скважин, а тарифы устанавливаются на собрании жильцов. Воду качают с помощью насосов в домах.

Источник: OBOZ.UA.

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