Законом передбачено чотири обставини, коли до територіального центру можна не йти.

Мобілізація продовжується. Чоловіки віком від 18 до 60 років і надалі отримуватимуть повістки, за якими зобов'язані з'явитися до територіального центру для проходження військово-лікарської комісії та служби у Збройних Силах. Проте законом передбачено чотири ситуації, коли особа може бути звільнена від обов'язку з'явитися до центру.

Про це розповіли начальник відділу військового обліку Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного ТЦК та СП Андрій Якунін під час брифінгу у Запорізькій ОВА.

Згідно з чинним законодавством, існують лише чотири підстави, за якими неприбуття особи до територіального центру комісії та призовної дільниці за повісткою не вважатиметься порушенням:

Стихійне лихо. Хвороба. Військові дії, які об'єктивно перешкоджають з'явитися до територіального центру комісії. Смерть близького родича.

Однак, навіть у випадку наявності однієї з цих обставин, яка не дозволила своєчасно з'явитися до ТЦК, необхідно обов'язково сповістити про це територіальний центр комісії та призовну дільницю будь-яким доступним способом, включаючи телефонні засоби зв'язку.

Зробити це варто не пізніше трьох днів від дати, зазначеної у повістці. Водночас протягом семи днів від дня повідомлення необхідно з'явитися до ТЦК.

Джерело: Суспільне.

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