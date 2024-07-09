Стало відомо, яке ж покарання загрожує за порушення правил військового обліку, закону про мобілізацію, кому загрожує штраф, а кому – в’язниця.

В Україні всі громадяни, як чоловіки, так і жінки, віком від 18 до 60 років, повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. В разі невиконання цього вимоги передбачені штрафи, а при їх несплаті можливість арешту майна, обмеження у праві керувати автомобілем і в окремих випадках навіть ув'язнення.

Якщо не оновити свої дані у встановлений термін, це розглядатиметься як порушення правил військового обліку. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Водночас за ухилення від мобілізації можлива і кримінальна відповідальність.

До порушень правил військового обліку, що є адміністративним правопорушенням, належать:

Неперебування на обліку за місцем проживання, роботи або навчання.

Неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік.

Неоформлення військово-облікових документів.

Зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК та інші подібні дії.

Адміністративна відповідальність може настати у разі:

непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби;

неуточнення протягом 60 днів (до 18 липня) своїх військово-облікових даних;

нез’явлення за повісткою;

ненадання під час мобілізації будівлі, споруди, транспортного засобу та іншого майна тощо.

Штраф за порушення правил військового обліку, згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, становить:

У мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень.

В особливий період, зокрема воєнний стан – від 17 000 до 25 500 гривень.

Зауважимо, що штраф має бути сплачений порушником протягом 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу. У випадку несплати штрафу протягом цього терміну, постанова направляється для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання, роботи або місцем розташування майна порушника. Після цього може бути стягнутий подвійний розмір штрафу, передбачений відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто 5 100 гривень у мирний час та 25 500 гривень в особливий період.

Штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складаються наступним чином:

Для громадян:

У мирний час – від 5 100 до 8 500 гривень.

В особливий період, зокрема воєнний стан – від 17 000 до 25 500 гривень.

Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

У мирний час – від 17 000 до 34 000 гривень.

В особливий період, зокрема воєнний стан – від 34 000 до 59 500 гривень.

У разі несплати штрафів за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію, майно боржника можуть продати на онлайн-аукціоні "СETAM". Із вторгованої суми буде вирахуваний розмір штрафу, а решту повернуть власнику.

Однак, за словами адвокатки Марини Бекало, спершу буде накладання арешту на банківські рахунки (будь-які – розрахункові, депозитні тощо), які належать боржнику.

Джерело: ТСН.

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