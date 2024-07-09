Стало известно, какое наказание грозит за нарушение правил военного учета, закона о мобилизации, кому грозит штраф, а кому – тюрьма.

В Украине все граждане, как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. В случае невыполнения этого требования предусмотрены штрафы, а при их неуплате возможность ареста имущества, ограничение в праве управлять автомобилем и в отдельных случаях даже заключение.

Если не обновить свои данные в установленные сроки, это будет рассматриваться как нарушение правил военного учета. За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В то же время, за уклонение от мобилизации возможна и уголовная ответственность.

К нарушениям правил военного учета, являющихся административным правонарушением, относятся:

Несостояние на учете по месту жительства, работы или учебы.

Неприбытие по вызову ТЦК для взятия военного учета.

Неоформление военно-учетных документов.

Смена места жительства в военное время без разрешения ТЦК и другие подобные действия.

Административная ответственность может наступить в случае:

непрохождение медосмотра для определения пригодности к военной службе;

неуточнение в течение 60 дней (до 18 июля) своих военно-учетных данных;

неявка по повестке;

непредоставление при мобилизации здания, сооружения, транспортного средства и другого имущества и т.д.

Штраф за нарушение правил военного учета, согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составляет:

В мирное время – от 3400 до 5100 гривен.

В особый период, в частности, военное положение – от 17 000 до 25 500 гривен.

Заметим, что штраф должен быть уплачен нарушителем в течение 15 дней с момента вручения постановления о штрафе. В случае неуплаты штрафа в течение этого срока, постановление направляется для принудительного исполнения в орган исполнительной службы по месту жительства, работы или местонахождению имущества нарушителя. После этого может быть взыскан двойной размер штрафа, предусмотренный соответствующей статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть 5100 гривен в мирное время и 25500 гривен в особый период.

Штрафы за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составляются следующим образом:

Для граждан:

В мирное время – от 5100 до 8500 гривен.

В особый период, в частности, военное положение – от 17 000 до 25 500 гривен.

Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций:

В мирное время – от 17000 до 34000 гривен.

В особый период, в частности, военное положение – от 34 000 до 59 500 гривен.

В случае неуплаты штрафов за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации, имущество должника может быть продано на онлайн-аукционе "СETAM". Из вырученной суммы будет вычислен размер штрафа, а остальное вернут владельцу.

Однако, по словам адвоката Марины Бекало, сначала будет наложение ареста на банковские счета (любые – расчетные, депозитные и т.п.), принадлежащие должнику.

Источник: ТСН.

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