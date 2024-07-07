Весь час він перебування вдома проводив на власний розсуд, мешкав за місцем своєї реєстрації, вирішував сімейні справи".

У Харкові засудили українського чоловіка, який втік зі своєї військової частини і рік ховався від служби в армії ЗСУ. На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду Харкова.

У березні 2022 року чоловіка мобілізували і призначили на посаду командира відділення в 1-му мінометному взводі 2-ї мінометної батареї 3-го механізованого батальйону згідно з рішенням суду.

У квітні 2023 року чоловік покинув військову частину і до травня 2024 року уникав повернення до служби в армії.

На суді чоловік провину визнав в розкаявся. Він повідомив, що "14 квітня 2023 року після конфлікту з командиром, який надав йому десять днів для проходження військового огляду, поїхав до госпіталю, проте не дочекавшись лікаря, він самовільно, без дозволу командирів, не прибув до дислокації військової частини за місцем проходження військової служби, а поїхав додому, оскільки хотів пройти лікування вдома.

Весь час перебування вдома проводив на власний розсуд, станом на 09.05.2024 р. мешкав за місцем своєї реєстрації, вирішував сімейні справи". Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Волинській області на 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який двічі тікав з військової частини. Таким чином чоловік майже 9 місяців уникав служби в армії.

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