Все время он пребывание дома проводил по своему усмотрению, проживал по месту своей регистрации, решал семейные дела».

В Харькове осудили украинского мужчину, сбежавшего из своей воинской части и год скрывавшегося от службы в армии ВСУ. На суде мужчина вину признал и раскаялся. Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова.

В марте 2022 года мужчину мобилизовали и назначили на должность командира отделения в 1-м минометном взводе 2-й минометной батареи 3-го механизированного батальона согласно решению суда.

В апреле 2023 года мужчина покинул военную часть и к маю 2024 года избегал возвращения в службу в армии.

На суде мужчина вину признал в раскаявшемся. Он сообщил, что "14 апреля 2023 года после конфликта с командиром, предоставившим ему десять дней для прохождения военного осмотра, уехал в госпиталь, однако не дождавшись врача, он самовольно, без разрешения командиров, не прибыл в дислокацию воинской части по месту прохождения военной службы, а уехал домой, потому что хотел пройти лечение дома.

Все время пребывания дома проводил по своему усмотрению, по состоянию на 09.05.2024 г. жил по месту своей регистрации, решал семейные дела". Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Напомним, в Волынской области на 5 лет лишения свободы осудили мобилизованного, который дважды убегал из воинской части. Таким образом, мужчина почти 9 месяцев избегал службы в армии.

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