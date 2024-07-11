Законом предусмотрено четыре обстоятельства, когда в территориальный центр можно не идти.

Мобилизация продолжается. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки, по которым обязаны явиться в территориальный центр для прохождения военно-врачебной комиссии и службы в Вооруженных Силах. Однако законом предусмотрены четыре ситуации, когда лицо может быть освобождено от обязанности явиться в центр.

Об этом рассказали начальник отдела военного учета Олег Чугуенко и заместитель начальника областного ТЦК и СП Андрей Якунин на брифинге в Запорожской ОВА.

Согласно действующему законодательству, существуют только четыре основания, по которым неприбытие лица в территориальный центр комиссии и призывного участка по повестке не будет считаться нарушением:

Стихийное бедствие. Болезнь. Военные действия, объективно препятствующие явиться в территориальный центр комиссии. Смерть близкого родственника.

Однако даже в случае наличия одного из этих обстоятельств, не позволивших своевременно явиться в ТЦК, необходимо обязательно уведомить об этом территориальный центр комиссии и призывной участок любым доступным способом, включая телефонные средства связи.

Сделать это следует не позднее трех дней со дня, указанной в повестке. В то же время, в течение семи дней со дня сообщения необходимо явиться в ТЦК.

Источник: Суспільне.

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