Після цього пенсію буде виплачено за всі місяці, за які особа не отримувала виплати.

Пенсіонери, які належать до вразливих категорій і втратили свої виплати, можуть швидко відновити їх у липні. Це можна зробити, пройшовши процедуру фізичної ідентифікації у зручний спосіб. Проте такі громадяни можуть повернути грошове забезпечення. Стало відомо, як це зробити.

Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабного вторгнення, можуть втратити свої виплати, якщо не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Проте такі громадяни мають можливість відновити своє грошове забезпечення.

Для того щоб відновити виплати пенсій, вони повинні пройти ідентифікацію. Після цього пенсія буде виплачена за всі місяці, за які особа не отримувала виплати.

Якщо після проходження ідентифікації особа все ж таки не отримала виплати, фінансування буде відновлено автоматично в найближчий період після надходження відповідної інформації до Пенсійного фонду України. Таким чином, додатково звертатися до фонду з заявою про поновлення виплати пенсії не є необхідним.

Існує кілька способів пройти ідентифікацію для відновлення виплат пенсій:

Особисто у відділенні "Ощадбанку" або органах Пенсійного фонду України. Онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, за допомогою авторизації кваліфікованим електронним підписом "Дія.Підпис". За допомогою відеоконференцзв'язку через портал електронних послуг ПФУ або Контакт-центр за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71. У закордонній дипломатичній установі України, де можна отримати посвідчення факту життя і подати ці документи органу Пенсійного фонду України.

Джерело: NV.

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