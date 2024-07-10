У деяких випадках українським пенсіонерам може загрожувати штраф у розмірі 20% від їхньої пенсійної виплати. Представники Пенсійного фонду роз’яснили, в яких ситуаціях можливі зменшення пенсійних виплат та як уникнути подібних санкцій. Про це розповіли детальніше у ПФУ.

Як зазначається, Пенсійний фонд має законне право зменшити пенсійні виплати громадянам. Покарання може торкнутися працюючих пенсіонерів. Такий розвиток подій чекає в тому випадку, якщо під час працевлаштування людина похилого віку не звернеться в органи Пенсійного фонду із повідомленням про відповідний факт, адже наявність роботи впливає на розмір пенсії.

Пенсіонерам необхідно повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування упродовж кількох днів. Якщо цього не зробити, то це може призвести до зменшення розміру пенсії на 20%, щоб компенсувати надмірні виплати. Якщо пенсіонер відмовиться сплатити цю суму добровільно, її можуть стягнути через судовий порядок.

На повідомлення ПФУ відводиться десять днів після того, як людина працевлаштувалась.

Також необхідно повідомляти Пенсійний фонд про наступні події:

початок підприємницької діяльності;

звільнення або припинення підприємницької діяльності.

Щоб повідомити про факт працевлаштування, громадяни мають два варіанти. Вони можуть особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України або зробити це віддалено через вебпортал е-послуг ПФУ або портал державних послуг "Дія". Під час електронного звернення необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

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