В Україні поки що не готові до запровадження накопичувальної пенсійної системи, оскільки потрібно забезпечити чітке законодавство і розвиток фондового ринку.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк у ефірі Київ24. Він розповів, коли можуть запровадити накопичувальну пенсію.

"Україна зараз не готова до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна система, яку запропонували у Верховній Раді, говорила про те, що 1,5% буде виплачувати держава та 1−2% мав виплачувати роботодавець", — пояснив нардеп.

За його словами, це означає, що реальні гроші на накопичувальній системі будуть доступні не раніше, ніж через 20 років, окрім тих, які будуть отримані через солідарну пенсійну систему, але це залежить від певних умов.

Михайло Цимбалюк пояснив, для того, щоб накопичувальна система функціонувала, потрібен розвинутий фондовий ринок, де кошти, що будуть зберігатись на приватних рахунках людей, можна буде інвестувати у акції та інші фондові інструменти з можливістю отримання прибутку.

"Якщо ухвалювати такий закон, то потрібно знати "чіткі правила гри" і пам’ятати, що найближчі 10−15 років воно не запрацює", — додав він.

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