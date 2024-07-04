В Украине пока не готовы к внедрению накопительной пенсионной системы, поскольку нужно обеспечить четкое законодательство и развитие фондового рынка.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета ВРУ по социальной политике Михаил Цымбалюк в эфире Киев24. Он рассказал, когда могут ввести накопительную пенсию.

"Украина сейчас не готова к внедрению накопительной пенсионной системы. Накопительная система, предложенная в Верховной Раде, говорила о том, что 1,5% будет выплачивать государство и 1-2% должен был выплачивать работодатель", — пояснил нардеп.

По его словам, это означает, что реальные деньги на накопительной системе будут доступны не ранее чем через 20 лет, кроме тех, которые будут получены через солидарную пенсионную систему, но это зависит от определенных условий.

Михаил Цымбалюк пояснил, для того чтобы накопительная система функционировала, нужен развитый фондовый рынок, где средства, которые будут храниться на частных счетах людей, можно будет инвестировать в акции и другие фондовые инструменты с возможностью получения прибыли.

"Если принимать такой закон, то нужно знать "четкие правила игры" и помнить, что в ближайшие 10-15 лет оно не заработает", - добавил он.

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