У 2024 році індексація пенсій українським пенсіонерам відбулася у березні та охопила понад 10 мільйонів осіб.

Експерт з питань пенсійного забезпечення зазначив, що в Україні індексація пенсій проводиться лише один раз на рік, що вже сталося навесні 2024 року. Він також наголосив, що до кінця поточного року подальша індексація пенсійних виплат не передбачається, тому українцям слід очікувати лише на індивідуальні перерахунки.

"Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності", – сказав Сергій Коробкін.

У 2024 році індексація пенсій українським пенсіонерам відбулася у березні і охопила понад 10 мільйонів осіб.

Підвищення отримали різні категорії пенсіонерів, зокрема ті, хто отримує пенсію на загальних підставах, пенсіонери силових структур, особи з інвалідністю, колишні науковці, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, окремі групи пенсіонерів в Україні можуть скоротити робочий вік для заслуженого відпочинку. Серед них є учасники бойових дій, які можуть вийти на пенсію у віці 55 або 50 років, залежно від статі.

Так, чоловіки можуть вийти на пенсію у віці 55 років, якщо вони мають страховий стаж не менше 25 років, а жінки можуть зробити це у віці 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.

Джерело: 24Канал.

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