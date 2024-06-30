В 2024 году индексация пенсий украинским пенсионерам произошла в марте и охватила более 10 миллионов человек.

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения отметил, что в Украине индексация пенсий проводится только один раз в год, что произошло весной 2024 года. Он также подчеркнул, что до конца текущего года дальнейшая индексация пенсионных выплат не предусматривается, поэтому украинцам следует ожидать только индивидуальных перерасчетов.

"Пока только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости", – сказал Сергей Коробкин.

В 2024 году индексация пенсий украинским пенсионерам произошла в марте и охватила более 10 миллионов человек.

Повышения получили разные категории пенсионеров, в том числе получающие пенсию на общих основаниях, пенсионеры силовых структур, лица с инвалидностью, бывшие ученые, государственные служащие и работники органов местного самоуправления.

Напомним, что отдельные группы пенсионеров в Украине могут сократить рабочий возраст для заслуженного отдыха. Среди них есть участники боевых действий, которые могут выйти на пенсию в возрасте 55 или 50 лет, в зависимости от пола.

Так, мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, если у них страховой стаж не менее 25 лет, а женщины могут сделать это в возрасте 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Источник: 24Канал.

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