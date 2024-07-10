В некоторых случаях украинским пенсионерам может грозить штраф в размере 20% их пенсионной выплаты. Представители Пенсионного фонда разъяснили, в каких ситуациях возможно уменьшение пенсионных выплат и как избежать подобных санкций. Об этом рассказали подробнее в ПФУ.

Как отмечается, Пенсионный фонд имеет законное право снизить пенсионные выплаты гражданам. Наказание может затронуть работающих пенсионеров. Такое развитие событий ожидает в том случае, если во время трудоустройства пожилой человек не обратится в органы Пенсионного фонда с уведомлением о соответствующем факте, ведь наличие работы влияет на размер пенсии.

Пенсионерам необходимо уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве в течение нескольких дней. Если этого не сделать, это может привести к уменьшению размера пенсии на 20%, чтобы компенсировать чрезмерные выплаты. Если пенсионер откажется уплатить эту сумму добровольно, ее могут взыскать через судебный порядок.

На сообщение ПФУ отводится десять дней после того, как человек трудоустроился.

Также необходимо сообщать Пенсионному фонду о следующих событиях:

начало предпринимательской деятельности;

увольнение или прекращение предпринимательской деятельности.

Чтобы сообщить факт трудоустройства, граждане имеют два варианта. Они могут лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это удаленно через веб-портал е-услуг ПФУ или портал государственных услуг "Действие". При электронном обращении необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

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