После этого пенсия будет выплачена за все месяцы, за которые лицо не получало выплаты.

Пенсионеры, принадлежащие к уязвимым категориям и потерявшие свои выплаты, могут быстро восстановить их в июле. Это можно сделать, пройдя процедуру физической идентификации удобным способом. Однако такие граждане могут вернуть денежное довольствие. Стало известно, как это сделать.

Пенсионеры, ставшие внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабного вторжения, могут потерять свои выплаты, если не прошли идентификацию до 31 марта 2024 года. Однако такие граждане имеют возможность восстановить свое денежное довольствие.

Чтобы возобновить выплаты пенсий, они должны пройти идентификацию. После этого пенсия будет выплачена за все месяцы, за которые лицо не получало выплаты.

Если после прохождения идентификации лицо все же не получило выплаты, финансирование будет возобновлено автоматически в ближайший период после поступления соответствующей информации в Пенсионный фонд Украины. Таким образом, дополнительно обращаться в фонд с заявлением о возобновлении выплаты пенсии не необходимо.

Существует несколько способов пройти идентификацию для возобновления выплат пенсий:

Лично в отделении "Ощадбанка" или в органах Пенсионного фонда Украины. Онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с помощью авторизации квалифицированной электронной подписью "Действие. Подпись". С помощью видеоконференцсвязи через портал электронных услуг ПФУ или Контакт-центр по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71. В зарубежном дипломатическом учреждении Украины, где можно получить удостоверение факта жизни и представить эти документы органу Пенсионного фонда Украины.

Источник: NV.

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